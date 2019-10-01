Статус особого союзника США мало что даст Украине: политолог объяснил детали

/ Фото: AFP

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Несмотря на стремление Киева войти в евроатлантические политические и военные структуры, в плане гарантий для Украины даже несколько лучше получить статус особого союзника США.

Напомним, что в Конгрессе уже не единожды пытались провести соответствующее решение. В последний раз проект о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) был зарегистрирован летом нынешнего года – как ответ на соответствующее обращение украинского парламента.

Сайт "Сегодня" не так давно подробно останавливался на этом проекте . Впрочем, тогда эксперты выражали сомнения, что закон "Об оказании поддержке Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей" будет утвержден.

Кроме того, с точки зрения гарантий это не совсем о, что нужно Украине. Об этом глава комитета ВР по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Такой законопроект есть, но он на самом деле не дает нам никаких гарантий безопасности. Это и есть та самая гибкость, о которой я говорил. Насколько мне известно, в законопроекте речь идет всего лишь о поддержке военно-технического сотрудничества, продаже вооружений. О гарантиях безопасности речь не идет. Хотя применяются те самые формулировки, которые применяются в законодательстве США относительно союзников вне НАТО", – отметил Яременко.

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В свою очередь, глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский напомнил, что, к примеру, Израиль, имеющий как статус основного партнера США вне НАТО, так и статус основного стратегического партнера, очень долго добивался подобного эксклюзивного положения.

"США могли бы предложить сотрудничество, схожее с тем, которое они имеют с Израилем. Это не только и даже не столько военная поддержка, но и политическая, финансовая. Израиль шел к такому статусу долгих 30 лет, не меньше. Это работа израильской дипломатии, но не только. Не стоит забывать об израильском лобби, которое часто финансирует политические партии США. Есть ли подобные рычаги у Украины – вопрос открытый", – отметил эксперт.

Напомним, ранее Богдан Яременко назвал четыре варианта как обеспечить безопасность Украины .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "НАТО, США, "Будапештский меморандум-2": кто гарантирует Украине безопасность" .

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