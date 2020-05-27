Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданство

Целью законопроекта президента Владимира Зеленского №2590 о двойном гражданстве является объединение всех украинцев со своей страной, которые живут за границей. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он опроверг один из парламентских мифов, что якобы этот закон нужен для распродажи украинского гражданства иностранцам.

"Институт гражданства во всем мире давно десакрализован. Есть страны, которые дают гражданство за инвестиции. 86 стран имеют двойное гражданство. Идеология, с которой выступаем мы, это также и часть программы Владимира Зеленского, – объединить 65 миллионов украинцев, которые разбросаны по всему миру. Дать им возможность приобщиться к большой Украине, к материковой Украине, чтобы своими знаниями, навыками и умениями поднять ее … Но мы должны понимать целый ряд нюансов, которые дают возможности для злоупотреблений, в том числе зная, что у нас война. Важно создать предохранители … Мы заинтересованы не столько в том, чтобы раздавать украинское гражданство, сколько в том, чтобы дать возможность этническим украинцам, которые уехали, которые имеют родственные связи с Украиной, где бы они ни жили, почувствовать себя украинцем и гражданином. Это для нас очень важная миссия, и создать именно такой законодательный механизм – это вопрос номер один сейчас", – сказал Стефанчук.

По его словам, этот законопроект также обсуждался со Всемирным конгрессом украинцев.

"Поскольку есть некоторые вопросы, мы решили сделать паузу (в принятии законопроекта – ред.), чтобы проговорить все нюансы и в итоге иметь хороший инструмент", – резюмировал вице-спикер Рады.

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Отметим, что законопроект №2590 был внесен на рассмотрение Рады на 19 мая, но в тот день было принято решение снять его с повестки дня и обсудить вынесение документа в сессионный зал в другой день. А тем временем в Украине скептически относятся к этому законопроекту. Так, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов в комментарии сайту "Сегодня" ранее рассказывал, что Украина может потерять безвиз из-за введения двойного гражданства.

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