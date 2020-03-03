Стефанчук подтвердил, что Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Рады

По его словам, Зеленский сам ему сообщил о том, что придет в Раду

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

"Ответ на вопрос: "Будет ли президент?" мне перед этим задали. Я буквально только что с ним связался. Он сказал: "Да, я буду". Это абсолютно нормально. Ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - заявил Стефанчук.

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Ранее депутат "Слуги народа" Елена Мошенец сообщила, что новый визит президента Владимира Зеленского в Верховную Раду может состояться уже во вторник, 3 марта. Он может прийти на заседание фракции "Слуга народа". По ее словам, в парламент могут явиться и руководители силовых ведомств с членами правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

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