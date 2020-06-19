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Стефанчук про закон о народовластии: Мы ожидаем профессиональную дискуссию

19 июня, 22:12

Елена Вус Елена Вус

По его словам, качество законопроекта достаточно высокое

Закон о народовластии – это первый и единственный законодательный акт, который был выставлен на сайте парламента на всеукраинское обсуждение.

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Об этом заявил Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Мы предложили новую, современную законодательную конструкцию. Это первый и единственный законодательный акт, который был выставлен на сайте парламента на всеукраинское обсуждение. И на международное обсуждение. Мы перевели его на английский язык, направили его в международные организации", – отметил он.

По словам Стефанчука, на сегодняшний день уже получены отзывы от некоторых из них.

"Сейчас ждем заключение Венецианской комиссии на этот законопроект. И мы учтем все замечания, которые могут быть. И мы очень хотим, чтобы тот законопроект, который мы создали вместе с украинским народом, с экспертами, с учеными, был воплощен и работал на благо украинского народа", – отметил он.

Также Стефанчук подчеркнул, что электронный референдум будет проходить только тогда, когда будет техническая возможность для этого.

"Качество законопроекта достаточно высокое. Мы ожидаем между первым и вторым туром голосования профессиональную дискуссию по тем или иным положениям. Я так понимаю, что коллеги готовы к этому", – резюмировал Стефанчук.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Документ поддержали 252 народных депутата.

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Глава государства считает, что нынешнее законодательство приводит к ограничению народовластия и реализации конституционного права граждан участвовать в управлении государственными делами, выражать свою волю на всеукраинском референдуме. Этот пробел он хочет восполнить в Основном законе.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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