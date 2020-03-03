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Стефанчук рассказал, зачем Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

3 марта, 04:07

Елена Вус

Двумя основными вопросами заседания станут отчеты от правительства и правоохранителей

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта обсудят ряд законодательных инициатив, а также заслушают отчет правоохранительных органов и Кабинета министров.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Громадське.

По его словам, глава государства предлагает рассмотреть шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной: размещение иностранных войск в Украине, вопрос учений и разграничение внутренних вопросов, связанных с главным штабом и Министерством обороны.

Стефанчук отметил, что будут говорить также о ратификации "важного для Украины" договора и введении нового принципа декларирования.

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Также двумя основными вопросами Стефанчук назвал отчеты от правительства и правоохранительных органов.

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"Вопросы, связанные с тем, чтобы все же дать оценку, куда мы идем, куда идет правительство, и послушать правоохранительные органы. И мы уже выстроили регламент, по которому будет это прослушивание", - отметил он.

Ранее Стефанчук подтвердил, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.

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Верховная Рада заседание Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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