Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета – СМИ

18 ноября, 20:38

Первый вице-спикер Верховной Рады отметил, что платит арендодателю по договору - владельцу квартиры

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

Об этом сообщает "ЧЕСНО".

Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 г. как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". По данным его декларации, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв.м в 2012 году. Квартира принадлежит Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

Реклама

В комментарии "ЧЕСНО" Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: "В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ..."

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору – владельцу квартиры".

В тренде
Подозрение для Порошенко: что инкриминируют экс-президенту

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания – это мое право как арендатора", – сказал он.

При этом Стефанчук среди 120 народных депутатов 9 созыва, которые получили компенсацию за жилье из госбюджета.

Ранее сайт "Сегодня" решил подсчитать, сколько денег из госбюджета получили депутаты на проживание в минувшем году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

жилье компенсации Верховная Рада аренда вице-спикер Стефанчук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасениеПолитика
Олегу Ляшко сообщили о подозрении
Олегу Ляшко сообщили о подозренииПолитика
"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залогПолитика
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответил
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответилПолитика
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17Политика
Подозрение для Порошенко от Госбюро расследований: генпрокурор отреагировал
Подозрение для Порошенко от Госбюро расследований: генпрокурор отреагировалПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...