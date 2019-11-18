Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета – СМИ

Первый вице-спикер Верховной Рады отметил, что платит арендодателю по договору - владельцу квартиры

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

Об этом сообщает "ЧЕСНО".

Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 г. как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". По данным его декларации, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв.м в 2012 году. Квартира принадлежит Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

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В комментарии "ЧЕСНО" Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: "В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ..."

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору – владельцу квартиры".

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания – это мое право как арендатора", – сказал он.

При этом Стефанчук среди 120 народных депутатов 9 созыва, которые получили компенсацию за жилье из госбюджета.

Ранее сайт "Сегодня" решил подсчитать, сколько денег из госбюджета получили депутаты на проживание в минувшем году.

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