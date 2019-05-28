У Зеленского готовы внести в Раду законопроект о референдуме

По словам Стефанчука, у Зеленского есть целый блок законопроектов, которые он готов внести в Раду

Фото: president.gov.ua

В команде президента Владимира Зеленского, который объяснил свою позицию о референдуме по мирным договоренностям с Россией, уже разработан законопроект о плебисците. Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать. Это вопрос референдума", – сказал он.

Стефанчук отметил, что президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".

"У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?", – спросил Стефанчук, напомнив, что идею Зеленского об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера Рада даже не включила в повестку.

Напомним, что новая украинская администрация рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о формате переговоров с Россией. Однако он может обернуться против Украины, и Москва может использовать "переговоры о мире" для достижения своих давно поставленных целей по Донбассу. считает народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он убежден, что в случае проведения "референдума" (в любой форме) относительно мирного диалога с Россией, Москва тут же использует его в своих целях.

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