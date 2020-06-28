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В Украине суд впервые взялся за депутата-"кнопкодава"

28 июня, 10:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новый закон спугнул депутатов, и уже давно не было нарушений

После вступления в силу закона об уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство" в Украине впервые идет судебное разбирательство по одному из провинившихся народных избранников.

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Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, как только этот закон вступил в силу и все СМИ получили возможность наблюдать за этим процессом и быть обличителями "кнопкодавов", больше фактов "кнопкодавства" в Раде не было.

"Почему мы пошли именно таким путем? Потому что нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ (Конституционного Суда. – Ред.), поэтому мы пошли по другой формуле – наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", – сказал вице-спикер Рады.

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В Украине суд впервые взялся за депутата-"кнопкодава"

На вопрос о том, рассматривают ли в суде "кнопкодавство" от депутатов, Стефанчук сказал: "Я знаю, что один есть. И я знаю, что дело по этому, по одному из народных депутатов, слушается. Конечного приговора суда нет еще".

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Он отказался назвать имя депутата и добавил, что нужно подождать решение суда.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале нынешнего года Офис генпрокурора открыл дело на депутата-"кнопкодава". Первой "жертвой" правоохранителей за неперсональное голосование стал внефракционный нардеп Владислав Поляков.

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суд Верховная Рада депутат кнопкодавы кнопкодавство Руслан Стефанчук

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