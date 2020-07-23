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"Стена" с Россией: у Яценюка ждут извинений за фейковые обвинения

23 июля, 11:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В СМИ появилась статья с нелицеприятным заявлением одного из экспертов

Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выиграл два суда по "Стене" на границе с Россией, а теперь директора Института трансформации общества Олега Соскина "уличили во лжи", что якобы политик украл деньги с этого проекта. От него ждут извинений, иначе вопрос будет решаться в суде.

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Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

По ее словам, 13 июля 2020 года интернет-ресурс "Главред" в статье "Кто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредиты" процитировал Олега Соскина, который отметил, что якобы Арсений Яценюк "украл деньги проекта "Стена".

"Иногда люди признают, что врали. И исправляются … Вскоре после нашего заявления о том, что за ложь Олег Соскин будет отвечать в суде, фраза о "Стене" и якобы украденных деньгах на сайте исчезла. Зато появилось примечание в конце статьи, что текст был изменен по требованию самого Соскина. Таким образом Олег Соскин признал, что солгал. Логично было бы публично извиниться. Ожидаем, что Олег Соскин сделает это в ближайшее время. В противном случае – таки придется отвечать в суде", – написала Лаппо.

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Как сообщали новости "Сегодня", в декабре 2018 года Яценюк выиграл у блогера суд по делу о клевете. Шнайдера обязали опровергнуть сообщение о том, что "Яценюк проживает на территории иностранного государства, имеет счета в иностранных банках и денежные средства на них, причастен к аферам с госзакупками, газовых схем и начал проект "Стена" с целью получения материальной выгоды".

Кроме того, 27 сентября 2019 года Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила Ирина Угрюмова, о том, что экс-премьер, его жена и дочери проживают за пределами Украины. На странице Facebook блогер извинилась за ложь против Арсения Яценюка и написала, что размещенная ею информация была недостоверной и не соответствовала действительности.

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Арсений Яценюк стена

Источник: Сегодня

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