Стенограмма Администрации президента: лидеры фракций Рады не дали согласие на закрытые списки

Представитель Зеленского говорил иначе

Фото: president.gov.ua

Опубликованная Администрацией президента стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что главы фракций и депутатских групп не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам. Ранее представитель Зеленского заявил, что участники встречи поддержали закрытые списки.

В опубликованной АП стенограмме лидеры фракций и депутатских групп соглашаются с необходимостью отменить мажоритарную систему и проводить выборы по полностью пропорциональной системе.

Однако поддержки закрытым спискам они не выражают. В частности лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник и председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко выступили за открытые списки.

На следующий день после встречи Зеленского с лидерами фракций депутаты не поддержали его законопроект об изменении избирательного законодательства, предусматривающий пропорциональную систему с закрытыми списками.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский и лидеры фракций достигли компромисса, но потом депутаты не соблюли его.

Эти слова вызвали возмущение спикера Рады Андрея Парубия, который обвинил Стефанчука во лжи, отрицая компромисс по закрытым партийным спискам. Также Парубий потребовал от АП опубликовать стенограмму встречи.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала "в связи с многочисленными запросами".

Как мы писали ранее, появились подробности стенограммы, которую Администрация президента Украины обнародовала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

Ознакомиться с полным текстом записи можно по ссылке.





Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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