Степанов объяснил, из чего состоит тариф для лечения больных коронавирусом в Украине

Это пока - единый тариф, который составлен при его каденции как министра здравоохранения Украины

В Украине тариф для лечения больных коронавирусом составляется с учетом всех лекарственных средств и зарплат медицинскому персоналу.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

"Единый тариф, который составлен уже на моей каденции, как министра здравоохранения, это пакет по лечению коронавирусной болезни COVID-19. Там я могу сказать, что он составлен с учетом всех лекарственных средств, которые должны быть при лечении всех медицинских изделий и заработной платы в объеме 300%. Там я 100% знаю, что он правильно посчитан", – резюмировал Степанов.

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Ранее Степанов призвал подумать о последствиях нарушениях карантина. "Подумайте о своих близких, которых вы можете заразить, заразившись на таких мероприятия", – заметил он.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету страна вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открыв общественные места слишком рано.

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