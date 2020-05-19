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  1. Новости политики

Степанов отчитался о доставке защитных костюмов для медиков

19 мая, 20:44

Елена Вус

Средства защиты уже начинают разъезжаться по регионам

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что защитные костюмы для медиков уже в Украине и уже со среды, 20 мая, начнется их доставка в больницы, которые в них нуждаются.

Таким образом глава Минздрава во вторник вечером в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал заявления депутатов о том, что закупленные костюмы для защиты украинских медиков от COVID-19 не доставлены в Украину.

"Конечно, костюмы приехали. Завтра они уже начинают разъезжаться по регионам, а именно в те медицинские учреждения, которые в этом нуждаются", – отметил он.

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По словам Степанова, в первую очередь средства защиты получит западная Украина.

Ранее в Минздраве сделали заявление относительно закупки скандальных аппаратов ИВЛ. Степанов отметил, что Министерство здравоохранения никогда не планировало закупать для больниц аппараты искусственной вентиляции легких производства украинского госпредприятия "Новатор".

Также Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту Владимиру Зеленскому, что уже в половине областей Украины выплатили надбавки медикам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики Минздрав костюмы коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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