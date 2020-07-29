Степанов отреагировал на планы Рады уволить его

В Верховной Раде инициировали отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Сам глава ведомства ответил, что инициаторами этого проекта постановления являются люди, которые ранее разваливали медицину. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Как только мы начинаем серьезные действия по спасению украинской медицины, сразу начинается активизация людей, которые, по моему мнению, имели прямое отношение к развалу этой медицины и сейчас являются народными депутатами фракции "Голос", которая как раз и является инициатором этих событий", – сказал он.

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Министр уточнил, что некоторые депутаты раньше были в руководстве Минздрава и с последствиями их деятельности он сейчас сталкивается.

"Я не могу сказать, что она (работа в должности министра здравоохранения) безупречна, но достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы пошаговые, что мы будем делать дальше. Не на месяц, не на два, а на два-три года", – резюмировал Степанов.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, Рада не сможет уволить Степанова. В первую очередь потому, что не имеет на это полномочий без соответствующего решения Кабинета министров.

В то же время во фракции "Голос", которая инициировала проект постановления с обращением к Кабмину, осознают, что вопрос отставки Степанова не будет рассмотрен, пока депутаты на каникулах. Нардеп Ольга Стефанишина считает, что голоса за отставку Степанова найдутся и до осени станет еще больше желающих уволить министра.

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