Степанов озвучил Зеленскому две причины вспышки коронавируса в Украине

В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту Владимиру Зеленскому, почему так происходит.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Во время селекторного совещания на Банковой глава Минздрава рассказал, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, является богослужения. По его словам, об этом свидетельствуют результаты эпидемиологических расследований. Второй основной причиной Степанов назвал общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

При этом министр отметил, что многие болеют бессимптомно, формируя таким образом иммунитет.

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"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", – сказал Владимир Зеленский.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируются согласования сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

Как сообщали новости "Сегодня", карантин был продлен до 31 августа. При этом с 1 числа вводятся новшества – Украину поделят на четыре "коронавирусные зоны". Будут внедрятся усиленные противоэпидемические меры на территориях со значительным распространением COVID-19.

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