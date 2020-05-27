Степанов предложил создать стратегию борьбы с редкими заболеваниями

Министр здравоохранения Максим Степанов предложил создать национальную стратегию борьбы с редкими заболеваниями.

Как сообщили на официальном сайте Минздрава, об этом шла речь на заседании комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде.

"Считаю необходимым принятие Национальной стратегии Национальной стратегии по профилактике, диагностике и лечению редких (орфанных) болезней, поскольку ее отсутствие ставит под угрозу доступ к беспрерывному адекватному лечению орфанных пациентов, а также обеспечения их жизненно важными лекарственными препаратами и специальным питанием", - заявил Степанов.

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Также министр напомнил, что отношение власти к подобным пациентам – показатель цивилизованности государства.

Глава Минздрава добавил, что в рабочую группу, формирующую закупку лекарств для больных редкими заболеваниями, должны входить профильные врачи, а также стоит "прислушиваться к позиции представителям пациентских организаций".

Кроме того, Степанов отметил, что основными составляющими стратегии должны быть:

- введение реестра граждан, страдающих орфанными заболеваниями;

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- обеспечение доступа к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с редкими заболеваниями;

- разработка и адаптация законодательства к проблемам оказания помощи больным (клинические протоколы лечения, клинические показания);

- сбор статистической информации о частоте и спектре таких заболеваний;

- введение эффективных методов ранней диагностики;

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- внедрение эффективных методов лечения и реабилитации больных, снижение уровня инвалидности и смертности;

- подготовка квалифицированных специалистов по диагностике и лечению орфанных заболеваний;

- повышение информированности врачей разных специальностей и пациентов;

- стимулирование научных исследований в этой сфере;

- обеспечение доступа пациентов с орфанными заболеваниями к лечению;

- обеспечение специфических нужд людей, страдающих редкими заболеваниями, совершенствование системы реабилитации и паллиативной помощи;

- создание необходимой инфраструктуры, которая обеспечить скоординированную работу всех составляющих системы здравоохранения;

- развитие национального и международного сотрудничества в сфере профилактики, диагностики и лечения редких заболеваний;

- развитие системы общественного контроля в здравоохранении, взаимодействие с профильными ассоциациями пациентов.

В Минздраве напомнили, что, по приблизительным данным, орфанными заболеваниями страдает один из двух тысяч украинцев. Проблема подобных заболеваний признана на государственном уровне только в 2014 году, с принятием соответствующего закона. Однако в стране до сих пор нет реестра граждан, страдающих подобными заболеваниями.

Как сообщалось, Максим Степанов заявил о намерении провести комплексную медицинскую реформу, исходя из объективной ситуации в государстве.

Также он сообщал о том, что 20% врачей заболели COVID-19 из-за неготовности медицинской системы страны к пандемии.

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