Степанов – Зеленскому: В 12 областях медикам полностью выплатили надбавки

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту Владимиру Зеленскому, что уже в половине областей Украины выплатили надбавки медикам. Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе главы государства.

По словам главы Минздрава, уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом.

Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. Например, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 миллионов гривен.

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"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

А на днях заместителя главы Одесской ОГА даже уволили из-за задержки доплат медикам. Чиновник отвечал за социальные и медицинские проблемы региона, но не справился со своими обязанностями в такой важный период.

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