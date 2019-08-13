"Стиль работы Офиса президента": уволенный Безсмертный раскритиковал Зеленского

В Офисе президента Украины не сообщили Роману Безсмертному лично о его увольнении с должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что о случившемся узнал из СМИ.
"Стиль работы Офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", – пишет он.
Лично свое мнение по поводу произошедшего он обещает высказать позже на украинском телевидении.
Также из масс-медиа узнала о произошедшем и супруга Безсмертного, украинская журналистка Татьяна Мокриди.
Экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко уже выразила сожаление в связи с увольнением Безсмертного, заявив, что он "делал украинскую позицию в Минске сильнее".
Напомним, что решение сменить представителя Украины в политической подгруппе в Минске президент Зеленский принял 13 августа, подписав указ №596/2019, которым внес изменения в указ президента Украины от 19 июня 2019 №414.
Представлять Украину в политической подгруппе ТКГ на Минских переговорах Роману Безсмертному доверили 6 июня этого года. На этой должности он сменил Александра Моцика.
Ранее в интервью сайту "Сегодня" Безсмертный рассказал, что он сходится с президентом Владимиром Зеленским во мнении, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе, и есть колоссальное желание достичь мира.
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