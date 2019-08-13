"Стиль работы Офиса президента": уволенный Безсмертный раскритиковал Зеленского

Экс-представитель Украины на переговорах в Минске узнал о решении президента из СМИ

Роман Безсмертный / Фото: Сегодня

В Офисе президента Украины не сообщили Роману Безсмертному лично о его увольнении с должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что о случившемся узнал из СМИ.

"Стиль работы Офиса президента Украины: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", – пишет он.

Лично свое мнение по поводу произошедшего он обещает высказать позже на украинском телевидении.

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Также из масс-медиа узнала о произошедшем и супруга Безсмертного, украинская журналистка Татьяна Мокриди.

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Экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко уже выразила сожаление в связи с увольнением Безсмертного, заявив, что он "делал украинскую позицию в Минске сильнее".

Напомним, что решение сменить представителя Украины в политической подгруппе в Минске президент Зеленский принял 13 августа, подписав указ №596/2019, которым внес изменения в указ президента Украины от 19 июня 2019 №414.

Представлять Украину в политической подгруппе ТКГ на Минских переговорах Роману Безсмертному доверили 6 июня этого года. На этой должности он сменил Александра Моцика.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" Безсмертный рассказал, что он сходится с президентом Владимиром Зеленским во мнении, что акцент должен делаться на создании социально-гуманитарных условий на Донбассе, и есть колоссальное желание достичь мира.

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