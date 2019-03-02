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Стоимость избирательной пирамиды составляет около 82 млн долларов – замглавы СБУ

Сегодня, 00:17

По словам Кононенко, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение

Фото: Facebook
Стоимость избирательной пирамиды составляет около 82 млн долларов – замглавы СБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg Политика По словам Кононенко, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение

Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", – сказал Кононенко в эфире телеканала "Интер".

По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", – пояснил он.

Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.

"Мы только на этой неделе выписали 5 тысяч повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", – пояснил он.

Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Напомним, Луценко заявил об угрозах жизни семье одного из кандидатов в президенты.

"Мы очень серьезно относимся к этому делу, фамилию кандидата не разглашаем, это беспрецедентная вещь. Дело ведет Нацполиция", – сообщил он.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте. Так, по его словам, больше 130 тысяч силовиков будут обеспечивать беспрепятственные выборы.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма.

Также сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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Тег выборы, пирамида, выборы президента

Вы сейчас просматриваете новость " Стоимость избирательной пирамиды составляет около 82 млн долларов – замглавы СБУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

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