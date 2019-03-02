Стоимость избирательной пирамиды составляет около 82 млн долларов – замглавы СБУ
По словам Кононенко, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение
Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", – сказал Кононенко в эфире телеканала "Интер".
По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", – пояснил он.
Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.
"Мы только на этой неделе выписали 5 тысяч повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", – пояснил он.
Как сообщалось, 21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.
Напомним, Луценко заявил об угрозах жизни семье одного из кандидатов в президенты.
"Мы очень серьезно относимся к этому делу, фамилию кандидата не разглашаем, это беспрецедентная вещь. Дело ведет Нацполиция", – сообщил он.
Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте. Так, по его словам, больше 130 тысяч силовиков будут обеспечивать беспрепятственные выборы.
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