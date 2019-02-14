Столицы Эстонии и Венгрии "переименовали" Киев

Международные аэропорта Таллина и Будапешта теперь будут писать Kyiv, указывая рейсы в или из в украинской столицы

Фото: Flickr

Столицы Эстонии и Венгрии "переименовали" Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a7/e1e/5c65a7e1e0473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a7/e1e/5c65a7e1e0473.jpg 2019-02-14T19:40:01+02:00 Политика Международные аэропорта Таллина и Будапешта теперь будут писать Kyiv, указывая рейсы в или из в украинской столицы

К "украинизации" Киева присоединились аэропорты еще двух европейских столиц – Таллина и Будапешта. Таким образом, название украинской столицы по-английски теперь будет указываться как Kyiv, а не Kiev.

Так, на сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта "Борисполь" указан Kyiv Boryspil.

"В рамках кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA по корректировке правописания названия Киев #KyivNotKiev, с 12 февраля 2019 года в Международном аэропорту им. Ференца Листа также введено написания англоязычного названия столицы Украины – KYIV", – сообщила у себя в Facebook украинский посол в Венгрии Любовь Непоп, поблагодарив руководство воздушной гавани за поддержку.

Напомним, ранее писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.

Кроме того, в главном аэропорту Польши также "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

Помимо того, латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией.

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