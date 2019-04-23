Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

НАТО будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине"

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", – написал Столтенберг в своем "Твиттере".

"НАТО будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", – заверил генсек Североатлантического альянса.

Ранее во вторник о своем телефонном разговоре с Зеленским сообщал председатель Европейского Совета Дональд Туск, также пообещавший избранному президенту поддерживать Украину.

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

В Центральной избирательной комиссии заявили, что объявление официальных результатов второго тура выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней. Об этом заявил член ЦИК Евгений Радченко. По его словам, ЦИК сможет установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотретьна сайте Центризбиркома.

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