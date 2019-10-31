Столтенберг рассказал, почему в НАТО ожидают скорейшей реформы СБУ

По словам генсека НАТО, двери НАТО остаются открытыми, впрочем "дорога в НАТО не является легкой"

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Costas Baltas

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В НАТО ожидают вступления в силу закона о национальной безопасности и реформу Службы безопасности Украины, оказывая помощь во внедрении евроатлантические принципов в Украине. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая с трибуны украинского парламента.

"Мы ожидаем введения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, а также реформирования Службы безопасности. Советники НАТО будут работать с вами над внедрением евроатлантических принципов и лучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения прав меньшин и для усиления борьбы с коррупцией для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, такая работа будет свидетельствовать о желании Украины вступить в НАТО. При этом он подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми, впрочем "дорога в НАТО не является легкой".

К тому же, добавил Столтенберг, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Генсек напомнил и о позиции Североатлантического альянса по поводу незаконной аннексии Крыма.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", – сказал Столтенберг.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг визита в Украину Совета НАТО и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Более подробно об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

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