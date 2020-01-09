Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и Украине

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НАТО считает Черное море стратегическим для себя регионом и намерена усиливать свое присутствие в нем. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие в этом регионе, - заявил Столтенберг. - Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря – это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона – Грузия и Украина – являются ценными партнерами НАТО".

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В этой связи Столтенберг напомнил, что НАТО способствовала открытию морской военной академии в Украине в прошлом году, а также пообещал проводить больше военных учений с государствами-партнерами.

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Напомним, ранее в этом году Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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