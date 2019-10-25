Столтенберг выступит в Раде: подробности визита совета НАТО в Украину

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

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Руководство НАТО 30-31 октября приедет в Украину. Североатлантический совет и украинская сторона проведут заседания относительно евроатлантической интеграции украинского государства, а также генсек альянса Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что на этот раз представители НАТО не поедут на восток Украины, но будет визит в Одессу, куда зайдут четыре корабля.

"Североатлантический совет – это очень серьезный орган. Это не просто собрание послов. Это, собственно, организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО. Это как Совет безопасности ООН. Вот представьте, что к нам приехали не просто послы Германии, Франции, США, Китая, а Совет безопасности, как целый орган. Так же это работает и с Североатлантическим советом. Этот визит – чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Мы настаивали на том, что он должен состояться. Мы очень тщательно к нему готовимся, уже отшлифовываем последние вещи. Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие. В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства. То есть все будет отработано по максимуму, потому что на основе той информации, которую они получат здесь, они будут в дальнейшем принимать свои решения относительно Украины", – рассказал Кулеба.

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Вице-премьер отметил, что в рамках этого визита будет проведено заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Чиновник пояснил, что это орган, который координирует деятельность всех причастных и привлеченных министерств и ведомств в сфере евроатлантической интеграции. В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах.

"У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", – подчеркнул Кулеба.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Дмитрием Кулебой: "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ".

Как сообщали новости Сегодня", недавно Столтенберг обратился к странам НАТО относительно военной помощи Украине. Он отметил, что страны альянса сейчас уже находятся в процессе расширения поддержки Украине.

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