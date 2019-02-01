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Столтенберг заявил, что НАТО не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу

Сегодня, 22:46

Генеральный секретарь НАТО заявил, что США не должны зеркально повторять действия России

Фото: AFP
Столтенберг заявил, что НАТО не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/22b/b84/5c522bb845037.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/22b/b84/5c522bb845037.jpg Политика Генеральный секретарь НАТО заявил, что США не должны зеркально повторять действия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу. Такое высказывание генсека, комментировавшего заявление США о приостановке соблюдения ими обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), приводит в пятницу агентство Рейтер.

 

"У НАТО нет намерений размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе", — сказал Столтенберг. "Мы не должны зеркально повторять действия России, — добавил генсек альянса. — Однако в то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания".

Столтенберг также добавил, что Североатлантический альянс изучает последствия нарушения ДРСМД, в котором НАТО обвиняет Россию.

В пятницу президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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Тег ракеты, Столтенберг, ядерная безопасность, ядерное вооружение

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Источник:

ТАСС

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