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Страна перед невероятными вызовами, хайп закончился – Арсений Яценюк

13 марта, 11:41

Сергей Мартынец

Власть должна сделать все возможное, чтобы защитить украинцев

Коронавирус в Украине поставил перед страной серьезный вызов. Ключевой момент для президента и остальных органов власти – защитить украинцев. Об этом заявил в программе" Прямой контакт "с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк.

"Страна перед невероятными вызовами. Хайп закончился. Сейчас пошел первый ключевой вызов для президента и для нашей страны. Если не будет адекватного ответа на коронавирус и на экономические вызовы, это может повлечь за собой политический кризис. Нам в нынешней ситуации такие осложнения в виде экономического, политического и еще и медицинского кризиса не нужны. Оппозиция думает, что она сейчас выигрывает. Теоретически может, только страна чтобы не проиграла", – подчеркнул он

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Власть, получив огромный мандат доверия, взяла на себя ответственность, подчеркнул Арсений Яценюк

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"Пусть берут на себя не просто всю полноту ответственности, но и функцию выполнения ключевой задачи государства – защиты Украины и украинцев от экономического кризиса, от медицинского вызова и недопущения политического кризиса. Это их задача. И здесь они должны себя проявить. Учитывая изменение мировой ситуации: экономика, финансы, банки, коронавирус, коммуникация с людьми, чтобы люди чувствовали, что страна их защищает, – это сейчас ключевой тест для правительства и для власти", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", президент созывает срочное заседание СНБО в связи с коронавирусом. Владимир Зеленский рассказал, что будет решаться вопрос закрытия границ, чтобы предотвратить распространение опасного вируса в нашей стране.

Напомним, в Украине уже подтвердили три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Арсений Яценюк коронавирус

Источник: Сегодня

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