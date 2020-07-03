"Страна теряет ориентиры": Яценюк указал на важную проблему в Украине

У нынешней украинской власти отсутствует идеология, и российская пропаганда пользуется этим, меняя общественные настроения – украинцы меньше стали стремиться в Европу. Об этом сказал председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины (2014-2016 гг.) Арсений Яценюк во время сегодняшней онлайн-дискуссии КФБ.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума по безопасности.

"Страна теряет ориентиры. Ведь политическая элита должна всегда брать на себя ответственность за принятие решений. Не все будут аплодировать этому решению. Потому что политика – это не аплодисменты. Это ответственность. В 2014 году мы четко знали, куда идем. И вели за собой людей. Мы сказали: идем в нашу европейскую семью. Мы подписали соглашение с Европейским Союзом об ассоциации. Мы отказались от Таможенного союза, ЕврАзЭС, или любого союза, который проповедовал Путин. Мы повернулись лицом к своей цивилизационной европейской семье", – сказал он.

В то же время, по словам Яценюка, за последние месяцы в общественном сознании начали происходить изменения – кремлевская пропаганда начала "перепрошивать наш национальный код". А основной причиной этому он видит в отсутствии идеологии у действующей украинской власти.

"За что они и против чего? За все хорошее и против всего плохого? Это значит – ни за что. Это значит – только подтверждать это отсутствие ориентиров для большой европейской нации", – отметил политик.

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Также он сетует на данные соцопросов: если раньше уровень поддержки ЕС и НАТО постоянно рос, то сейчас стал на месте и в лучшем случае удерживается на одном уровне.

"Вся эта российская пропагандистская машина фактически уничтожает желание украинцев идти в НАТО и ЕС через ежедневную массированную геббельсовскую ложь и пропаганду. Досадно, что 30% украинцев хотят в Советский Союз. А 28% украинцев говорят, что Сталин – это большой руководитель. И это на тех территориях, которые больше всего пострадали от большевиков", – подчеркнул Яценюк.

Он возлагает большие надежды на современную украинскую молодежь, которая, по его мнению, "не может быть инфицирована этим постсоветским вирусом".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Яценюк говорил, что странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине – идею евроинтеграции. По его словам, основные столпы сотрудничества Украины и Европы – перспектива членства в Евросоюзе, экономика и энергетика, политика безопасности и санкции против РФ.

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