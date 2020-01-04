Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Страна в состоянии невроза: политолог о большой проблеме Украины

4 января, 04:30

Виталий Рябошапка

Выборы показали, что у нас появился сильный центр, что снижает риски противостояния двух полюсов, говорит Владимир Фесенко

После президентских выборов украинцы снова между собой рассорились

После президентских выборов украинцы снова между собой рассорились / Фото: president.gov.ua

Реклама

Несмотря на все политические проблемы и противоречия, смена власти в Украине прошла цивилизованно и демократично. И это, наверное, самый большой позитив ушедшего 2019 года.

Об этом директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Негатив для меня больше связан с общественными настроениями во время и после президентских выборов. Мы снова между собой рассорились. Градус эмоций поднялся на невообразимую высоту, опять мы слышим обвинения, снова наблюдаем неприятие и даже ненависть по отношению к конкретным политикам. Вот это наше самоедство в отношениях друг с другом, к сожалению, осталось. И во многом будет определять события в Украине и в будущем году. Страна, как стало очевидно, находится в состоянии очень сильного социально-политического невроза", – говорит политолог.

По его словам, это проблема, которой надо будет заниматься.

"Впрочем, есть в этой ситуации и плюс, если можно так сказать. Все не так плохо, как могло бы быть. Линии раскола произошли не по линии языка, не по линии "восток-запад", не по линии сторонников и противников европейской и евроатлантической интеграции и даже не по линии большего или меньшего благосостояния избирателей. Вот любая из этих линий в нынешних условиях была бы очень серьезным вызовом для государства. Но выборы продемонстрировали, что у нас появился сильный центр, что снижает риски противостояния двух полюсов", – подытожил политический эксперт.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" назвал три политических плюса в 2019 году .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Честные выборы, смена элит, шанс на модернизацию: 2019-й год в украинской политике".

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков рассказал об итогах работы Верховной Рады за 4 месяца 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

политика кризис итоги Владимир Фесенко невроз

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фото
Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле: появилось фотоПолитика
"Сквозь тьму невежества": Патон отреагировал на новогоднее обращение ЗеленскогоПолитика
Ракетный удар США в Багдаде: Милованов указал на проблему для Украины
Ракетный удар США в Багдаде: Милованов указал на проблему для УкраиныПолитика
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (видео)
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (видео)Украина
Польша и Израиль осудили празднование дня рождения Бандеры: Украина отреагировала
Польша и Израиль осудили празднование дня рождения Бандеры: Украина отреагировалаПолитика
В
В "Слуге народа" согласны на двойную пенсию для жителей оккупированных территорийЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...