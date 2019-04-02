Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах президента Украины

Страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона при проведении второго тура выборов

Фото: AFP

Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0aa/bcb/5ca0aabcb1b14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0aa/bcb/5ca0aabcb1b14.jpg 2019-04-02T03:55:52+03:00 Политика Страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона при проведении второго тура выборов

Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их конкурентными и мирными.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на странице в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру", - говорится в сообщении.

Также, страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.

"Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Международные наблюдатели также отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов.

Кроме того, отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой Миссии от ОБСЕ на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием.

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