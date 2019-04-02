Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о выборах президента Украины
Страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона при проведении второго тура выборов
Послы стран G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов в Украине, назвав их конкурентными и мирными.
Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на странице в Twitter.
"Послы стран G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года имел конкурентный характер и проводился в мирной и безопасной атмосфере. Получив в целом позитивную оценку, день голосования открывает путь ко второму туру", - говорится в сообщении.
Также, страны G7 призвали кандидатов в президенты придерживаться норм закона во время подготовки и проведения второго тура выборов.
"Основываясь на замечаниях ОБСЕ/БДИПЧ, послы стран Большой Семерки призывают кандидатов и их команды добросовестно придерживаться соответствующих норм закона при подготовке и проведении второго тура президентских выборов", - сказано в заявлении.
Как сообщалось, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Международные наблюдатели также отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов.
Кроме того, отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой Миссии от ОБСЕ на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием.
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