Стратегия Путина по Донбассу устраивает Запад: зачем Кремлю нужно новое перемирие

Перемирие на востоке Украины – пусть не всеобъемлющее, как предполагают достигнутые 22 июля договоренностив Минске, – но все же соблюдается. Это дает надежду, хотя пока и призрачную, что переговоры о мирном урегулировании на Донбассе, включая вывод с оккупированных территорий подразделений и вооружения агрессора, установление Украиной контроля над собственной границей, свободные выборы на освобожденных территориях и т.д., начинают медленно продвигаться вперед.

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С другой стороны, демарш заместителя главы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака, в официальном письме назвавшего переговоры на уровне советников "бесконечно длящимся "спектаклем" с откровенной имитацией бурной деятельности", настойчивые попытки Москвы навязать Украине выполнение политической части Минских соглашений до того, как будут решены вопросы безопасности, вызывают сомнения в том, что стороны смогут найти общий язык.

Сайт "Сегодня" уже писал о том, как оценивают происходящее на переговорах и вокруг них украинские эксперты. А как ситуация выглядит из России? Долго ли продержится нынешнее перемирие? Как демарш Козака скажется на эффективности переговоров и продолжатся ли они вообще с той интенсивностью, что наблюдалась в последнее время? Ответы на эти и другие вопросы читайте во второй части интервью с российским политологом Дмитрием Орешкиным.

Дмитрий Орешкин. Фото: udf.by

"Накануне голосования о Конституции в Кремле продавливали идею эскалации на Донбассе"

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- Дмитрий Борисович, по вашему мнению, почему Кремль пошел на прекращение огня на Донбассе? И главное, почему оно пока соблюдается? Дело в том, что за шесть лет войны аналогичные перемирия – "хлебные", "новогодние" и так далее – заключались не раз. И, как правило, долго они не длились. Почему сейчас на фронте пусть относительно, но все же тихо уже две недели?

- Отвечая на этот вопрос, как мне кажется, нужно сделать небольшое отступление. Перед голосованием об изменениях в Конституцию Российской Федерации все, в том числе в России, ожидали обострения на Донбассе. Если помните, там объявляли мобилизацию, полную боевую готовность (руководители "ДНР" и "ЛНР". – Авт.). Почему ожидали, надеюсь, понятно: эскалация на Донбассе – один из вариантов мобилизации российских избирателей. Все эти страшилки насчет того, что русских обижают везде, где могут, и поэтому надо сплотиться вокруг Владимира Владимировича Путина, чтобы дать отпор и защитить братьев по культуре. "Русских бьют" – соответственно, только Путин может их защитить. И какая-то часть людей, которые предлагают Путину сценарии, этот вариант действительно продавливали.

Была проведена предварительная подготовка: жесткие заявления прозвучали, мобилизацию объявили, градус повышать начали. Но военные действия всерьез не эскалировали – Путин решил, что ему это не нужно для того, чтобы получить мандат на дальнейшее пребывание во власти. Соответственно, все эти донецкие лидеры быстро свернули знамена и начали говорить о мире.

- А кто продавливал, можно предположить?

- Ну, полагаю, одна из башен Кремля, замкнутая, по-видимому, на силовиков. То есть предлагали использовать вариант уже не маленькой победоносной войны, как это представлялось по Крыму, а виртуальной. Путин предложением не воспользовался. И, таким образом, группа товарищей – "башня", продвигавшая эту идею, – можно сказать, потерпела аппаратное поражение. Во всяком случае не усилила свои позиции.

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Им ясно дали понять, что усиливать свои позиции, усиливать милитарную риторику на Донецком направлении не следует. Не время. Не сейчас. Путину это не надо. Он получил мандат с помощью электоральной фальсификации, решил задачу более простыми способами, без опоры на силовиков, с опорой на бюрократические структуры. Функциональной необходимости в обострении не было. Обошлись без него. Это тот общий фон, на котором и стали возможными соглашения о перемирии.

Теперь, собственно, о мирном процессе. Почему не только не пошли на обострение, но и пошли на прекращение огня. Ответ простой: денег нет, новые санкции получать не хочется…

"Путину сейчас не до Донбасса"

- А санкции тем временем регулярно поступают "оптом и в розницу". Например, не так давно Германия предложила ЕС ввести общие санкции за хакерскую атаку на бундестаг. Это не говоря уже о санкциях США и Европы по поводу Крыма, Донбасса, "Северного потока – 2" и так далее…

- Совершенно верно, санкции продолжают вводиться. Потому что сейчас у России уже другой международный имидж, чем тот, который был, когда Путин пришел к власти. Международная общественность на первых порах, как мы помним, остро не хотела вводить санкции, портить отношения с Путиным. А сейчас, после того как он много разных интересных вещей на территории Западной Европы сделал, многие просто ищут повод, чтобы ввести санкции. Имидж работает уже против Путина.

И вот, наконец, сейчас до Путина и его команды дошло, что все эти санкции – вещь достаточно болезненная. Что есть проблемы с экономикой очень серьезные. А главное, что они нарастают и нарастает разочарование людей. Поэтому Путину сейчас не до Донбасса. И не до войны на Донбассе. У него ситуация, когда ему, скорее, эту картинку надо "законсервировать".

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- Законсервировать в каком виде? В существующем?

- Вот как оно есть, так пусть и остается. Можно поговорить о мире, о дипломатических переговорах, еще о чем-то. Но сейчас точно не до экспансии. Нужно заниматься внутренними проблемами. Так что, я думаю, это вполне нормально. И для Украины – потому что Зеленский пришел к власти, насколько я помню, с мандатом прекратить огонь. И для Кремля, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев, для Путина эта консервация выгодна. Ему выгодно, чтобы об этом даже говорить забыли, чтобы этот хронически тлеющий конфликт был в "припогашенном" состоянии. Думаю, тема Донбасса вообще будет выводиться из фокуса путинских СМИ. Когда будет надо, они с удовольствием плеснут туда керосинчику и там все снова разгорится. Но сейчас не надо. Вот так я себе все это объясняю.

В общем, пока будет такая гнилая ситуация на Донбассе, остается только пожалеть тех людей, которые там живут. Абсолютно без перспектив, без надежд. Провалились в щель между двумя мирами: безработица, воровство, коррумпированная бандитская власть, все прелести…

"Украинцы ждут быстрых перемен. А быстрых перемен не будет"

- Чем, по вашему мнению, вызван демарш замглавы Администрации президента Дмитрия Козака? Одно время бытовало мнение, что отход Владислава Суркова от украинкой тематики и приход Козака увеличивают шансы на то, что какие-то компромиссы будут найдены.

- Мне кажется, это как раз то, о чем я говорил выше. Кремль настроен заморозить ситуацию, заморозить переговоры. Сейчас то, о чем говорит Козак, почти правда. В той степени, в какой могут говорить правду дипломаты. Сейчас это становится неактуально. Говорить-то не о чем. Все уже сказано. Письмо Козака – это признание в том, что для Путина эта тема перестает быть актуальной.

Что касается шансов, то, мне кажется, украинское восприятие фигур Суркова, Козака и так далее несколько упрощено. Сурков воспринимается как какой-то страшный персонаж, Козак – добрый дядя. Нужно понять: у Суркова была позиция Путина. И у Козака была позиция Путина. Никакой самостоятельной роли они играть не могли, им это попросту не позволялось.

Да, когда приходит новый человек, как правило, возникают какие-то надежды. Я понимаю, что украинцы ждут каких-то быстрых перемен. А быстрых перемен не будет. Такие конфликты длятся десятилетиями и ничем не заканчиваются. Посмотрите на пример Северного Кипра. Посмотрите на пример Нагорного Карабаха, Абхазии, Приднестровья и так далее. Я с 2014 года повторяю, что Донбасс – это Приднестровье-2. Такой вот вялотекущий, неразрешимый конфликт, когда у Украины нет ресурсов и возможностей вернуть эти территории, у России – нет желания и ресурсов, чтобы их инкорпорировать. Я понимаю заявления украинцев, которые говорят: "Мы вернем". Но это довольно смелые заявления. Нужно быть довольно смелым, чтобы все это вырвать из пасти крокодила. Все-таки военных ресурсов у Владимира Путина не в пример больше.

К тому же я сильно сомневаюсь, чтобы Запад поддержал военный способ возвращения Донбасса. Западу, в общем, тоже нормально: не стреляют, и слава богу, людей не убивают – замечательно. Запад свою задачу видит решенной, Минские соглашения свои функции выполнили.

- Но прекращение огня – лишь часть Минских соглашений, на выполнении которых настаивает Запад.

- Но это ключевая часть. А потом переговоры можно вести сколько угодно. Дискутировать, кто прав, кто виноват, сначала выборы, затем граница или сначала граница, затем выборы. Понятно, что на эту тему переговоры можно вести десятилетиями. Ну и хорошо, ну и пусть разговаривают (Украина и Россия. – Авт.). А Запад будет свои проблемы решать. В общем, Западу важно вывести этот конфликт из фокуса общественного внимания. И Путину это важно. Потому что конфликт перестает работать на него, как он работал на первых порах, когда у него был имидж победителя.

Кстати, парадоксальный имидж, поскольку Украину-то он в геополитической терминологии проиграл, как сейчас проигрывает Беларусь. Но это все было зафиксировано на внутреннем рынке воплями про то, что "Крым наш". И действительно, больше чем три четверти населения аплодировало: "Ах! Крым наш".

"Санкции в отношении России останутся"

- Сейчас, судя по тем рейтингам, что публикуют российские соцслужбы, количество аплодирующего населения существенно снизилось.

- Да, сейчас и Крым не работает. "Да черт уже с ним, с этим Крымом, нам детей кормить нечем". Все эти имперские радости выдохлись. Они выдохлись несколько позже, чем я ожидал, – я думал, где-то к 2017 году людей по голове "стукнет", что оно себе дороже. Но стукнуло только к 20-му, правда, "стукнуло" сильно. Вот потому стратегия Путина – конфликт на Донбассе заморозить.

Если и когда Украина начнет показывать свои значительные темпы экономического роста, дай бог ей здоровья, вот тогда Путин точно попробует конфликт реанимировать. Так, чтобы подавить на украинское руководство, подорвать все изнутри. Ну, в общем, попытается сыграть. Потому что для него недопустимо, если Украина покажет реальные темпы роста ВВП и реальные признаки улучшения жизни населения, в то время как Россия этих цифр показать не может и в ближайшем будущем не покажет. Поэтому пока ситуацию заморозит, отойдет в сторонку, имея донецкий конфликт про запас. Как говорится, запас карман не тянет. Когда ему понадобится насолить Украине, он пошлет туда "вагнеровцев" или еще кого-нибудь.

- Но замораживание ситуации, с другой стороны, не выгодно Кремлю тем, что санкции-то останутся. Или вы полагаете, что Запад начнет их потихоньку снимать?

- Санкции снять сейчас гораздо труднее, чем ввести. В силу хотя бы того, что имидж путинской России год от года делается все менее приятным. Да, на Западе есть довольно много влиятельных людей, которые хотели бы вернуться к хорошим отношениям с Россией. Потому что это дешевые относительно энергопоставки. Это большой рынок сбыта. Это, в конце концов, политические интересы. Но путинская "бригада" так много за последнее время оставила следов – с попытками отравить кого-то, с попытками коррумпировать кого-то, что имидж Кремля в мире стал хуже некуда.

Поэтому если кто-то на Западе на этом фоне выступит с инициативой снятия санкций, этот политик или госдеятель сразу получит клеймо российского агента, человека, которого купили за коррупционные деньги. Возможно, такие люди найдутся, но их будет немного. И это не будут политики первого ряда. Так что санкционная политика по отношению к России останется.

Читайте первую часть интервью с Дмитрием Орешкиным: "Лукашенко использовал Путина и ЧВК Вагнера: интервью с российским политологом Дмитрием Орешкиным"

Перемирие на Донбассе с первого дня не было безусловным. Но все же, надо признать, стреляют на линии фронта сейчас гораздо меньше:

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