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"Стрелки обязательно будут наказаны": Аброськин об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика

3 июня, 22:54

Аброськин отметил, что виновные задержаны

Вячеслав Аброськин
Вячеслав Аброськин. Фото: Facebook

"Любое оружие, охотничье, травматическое – это опасность для окружающих – и не зря говорят, что иногда и палка стреляет. Все, кто берет в руки оружие, должны понять, какая это ответственность, но, к сожалению, не все это поймут", – об этом в своем Facebook написал заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"В Переяслав-Хмельницком случилась страшная трагедия, случайный выстрел, сделанный взрослыми людьми, которые стреляли, по их мнению, в безопасном направлении и в безопасном месте, убил маленького ребенка. Еще хуже, что эти "стрелки" – действующие работники полиции, которые находились вне службы, и учили стрелять своего ребенка, нарушая все возможные меры безопасности", – отметил Аброськин и добавил. – "Когда ребенок упал, мальчик находился вне внимания негодяев, никто не мог понять что случилось. Только после осмотра в больнице стало понятно, что ребенок получил огнестрельное ранение".

По его словам, сотрудниками полиции Киевской области в ходе подомового обхода были установлены и задержаны "стрелки". Они обязательно будут наказаны.

"Но время уже не вернуть. Извини, малыш! Скорбим вместе с родителями мальчика", – констатировал Аброськин

Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир ЗеленскийВладимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.


Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику

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Тег оружие, ребенок, стрельба, застрелили, полицейские

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