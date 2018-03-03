Стычки под Радой и пресс-конференции Порошенко и Януковича: ТОП-5 важных событий недели

Не обошлось и без хороших новостей – Украина и Россия провели очередной обмен заложниками

Отчетная неделя выдалась очень богатой громкими событиями. Так, глава государства неожиданно решил дать большую пресс-конференцию, а вслед за ним и бывший гарант Виктор Янукович устроил встречу с журналистами. Горячо было и под Верховной Радой, где не обошлось без стычек.

Столкновения под Радой

Главные события начала пленарной недели Верховной Рады развивались не в сессионном зале, а у ее стен на улице. Под Радой произошли столкновения между активистами и полицией, в результате чего пострадали в районе десяти правоохранителей, а также были задержаны примерно столько митингующих.

За эти события президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал активистов и обратился к силовикам. Он потребовал от глав правоохранительных органов взять на личный контроль расследование данного инцидента.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман Гройсман призвал главу МВД Арсена Авакова прекратить вакханалию с противостояниями активистов и силовиков. Он надеется на адекватную реакцию правоохранителей по стычкам под Радой.

Создание Антикоррупционного суда

Законопроект о создании Антикоррупционного суда Верховная Рада приняла в первом чтении в четверг, 1 марта, положив начало созданию нового судебного органа в Украине. Спикер парламента Андрей Парубий рассказал, что теперь документ будет передан в профильный комитет для подготовки ко второму чтению.

В свою очередь Порошенко отреагировал на важное решение Рады. Глава государства доволен принятием в первом чтении документа и призвал депутатов поддержать его в целом. Президент также отметил, что дискуссия по законопроекту должна учитывать рекомендации Венецианской комиссии.

Пресс-конференция Порошенко

На этой неделе президент решил дать большую пресс-конференцию. Войну против России Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины в 2018 году. Он отметил, что обеспечение безопасности останется его главным приоритетом в качестве президента, равно как и освобождение оккупированных территорий.

Также Порошенко ответил на интересовавший многих вопрос – как он съездил на Мальдивы. Глава государства объяснил, что за перелет и проживание в отеле платил личные деньги, а не налогоплательщиков, что позже будет отображено в декларации.

Кроме того, Порошенко рассказал, в каком случае согласится на предложение Путина по кораблям. Глава государства Украина будет использовать все инструменты для возвращения всего Крыма, а не только кораблей.

Пресс-конференция Януковича

Экс-президент Украины Виктор Януковича решил выговориться перед журналистами, устроив пресс-конференцию. Среди прочего он говорил, что хочет обратиться к России и США по Донбассу, чтоб озвучить свои предложения по поиску путей решения ситуации на Донбассе.

Также экс-гарант прояснил ситуацию с письмом Путину и рассказал, что он там писал. По его словам, это было вовсе не письмо, а обращение для проведения консультаций относительно ситуации в Киеве, которая сложилась в феврале 2014 года.

Кроме того, не забыл он упомянуть и свою версию того, почему Украина потеряла Крым. Обвиняемый в госизмене экс-президент заявил, что после его бегства Киев якобы "оттолкнул" полуостров от Украины.

Обмен заложниками – в Украину вернули двух пограничников

В нейтральной приграничной зоне в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области состоялось возвращение в Украину двух пленных из России – пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака. Они были похищены спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года.

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В вою очередь в Кремле отреагировали на обмен пограничниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рад тому, что удалось провести обмен задержанными между Россией и Украиной. Стало известно, что в обратном направлении уехали два российских пограничника, которые были ранее задержаны Украиной.

Сами пограничники рассказали о пребывании в РФ, отметив, что с ними обращались как с пленными. На вопрос, в каких условиях их удерживали, Дзюбак ответил: "Как всех задержанных – не в худших и не в лучших ... Я был с русскими в камере".