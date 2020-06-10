"Стыдно будет русскому народу": Зеленский сделал заявление по Крыму

В истории с аннексией полуострова победит правда, которая на стороне Украины, считает гарант

Президент Владимир Зеленский уверен, что россиянам еще будет стыдно за то, что "отжали" Крым у Украины – без его возвращения нормализация отношений между странами невозможна.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Он уверен, что в истории с аннексией полуострова победит правда, которая на стороне Украины.

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"Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что получилось. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружески общаться между украинским и русским народом будущим поколениям. Это невозможно. И поэтому, так как мы соседи, живем "в этой квартире" и никто переселяться не будет", – сказал Зеленский

В то же время гарант не смог найти ответ, сколько потребуется лет для нормализации отношений с Россией.

На вопрос, вернет ли Украина Крым, глава государства ответил утвердительно: "Да, я уверен".

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский обещал, что Крым не разменяют на Донбасс. Во время Форума "Age Of Crimea Forum 2020" он говорил, что, во-первых, нужно поддерживать граждан, которые живут в оккупации, и они должны знать, что государство о них не забыло.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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