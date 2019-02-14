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Суд арестовал 300 тысяч долларов Насирова на британских счетах

Сегодня, 17:18

По данным САП, Насиров не указывал эти деньги в декларациях, когда занимал посты госслужащего

Фото: Роман Насиров / Facebook
Фото: Роман Насиров / Facebook.
Суд арестовал 300 тысяч долларов Насирова на британских счетах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/584/dc9/5c6584dc99dac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/584/dc9/5c6584dc99dac.jpg Политика По данным САП, Насиров не указывал эти деньги в декларациях, когда занимал посты госслужащего

Коллегия судей Шевченковского райсуда Киева арестовал почти 300 тыс. долларов, которые находились на британских счетах бывшего председателя Государственной фискальной службы (ГФС)Романа Насирова.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщается сегодня, 14 февраля, на странице ведомства в Facebook.

"Экс-глава ГФС по меньшей мере в течение трех лет имел в распоряжении средства в сумме 297 730 долларов США на счете в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", – сказано в сообщении.

В САП добавили, что эти деньги не отображались в его декларациях во время пребывания на должностях госслужащего.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС

В январе 2019-го он подал в Центральную избирательную комиссию документы на участие в президентских выборах. Позже Насиров был зарегистрирован кандидатом.

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Тег ГФС, насиров, Роман Насиров, САП

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