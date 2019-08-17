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Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого по "делу Грымчака" – СМИ

Сегодня, 21:07

Размер залога для Овдиенко суд установил на уровне 4 млн грн

Фото: 24 канал

Фото: 24 канал

Деснянский районный суд Чернигова в субботу принял решение взять под стражу сроком на два месяца второго подозреваемого по делу Юрия Грымчака Игоря Овдиенко с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн, передает телеканал "112 Украина".

Как сообщается, размер залога для Овдиенко суд установил на уровне 4 млн грн, однако прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.

Отмечается, что судебное заседание по Овдиенко продолжалось около 5 часов.

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В начале заседания его адвокаты заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

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В то же время сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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