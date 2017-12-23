Суд арестовал переводчика Гройсмана
Решение по мере пресечения для "шпиона" российских спецслужб принималось в закрытом режиме
Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать на два месяца чиновника Кабинета Министров Станислава Ежова, которого задержали по подозрению в шпионаже для российских спецслужб.
Об этом сообщил по завершению закрытого судебного заседания адвокат Владимир Шпирук, передает УНН.
"Меру пресечения избрали – содержание под стражей до 17 февраля", – сказал адвокат.
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Он отметил, что защита Ежова будет разбираться, пока идет следствие, так как у них еще нет всех материалом дела.
Также адвокат подчеркнул, что сейчас защита задержанного определяется с возможностью обжалования решения суда. Шпирук добавил, что сам Ежов не признает свою вину.
Напомним, вечером 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили Станислава Ежова, который работает в секретариате Кабмина и является переводчиком премьер-министра. Силовики указали, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.
Как рассказали в СБУ, российский "шпион" информировал РФ о поездках и переговорах Гройсмана. В украинский спецслужбе говорили, что тот собирал служебную информацию Кабмина, в частности по заграничным поездкам и переговорам премьер-министра Украины, которую во время личных встреч, а также по электронной почте, передавал представителям ГРУ РФ.
Позже появилась реакция Кремля на задержания шпиона. Однако у Путина отказались подтвердить или опровергнуть информацию из Киева, сказав, что "новости читали, но никакой информацией не располагают, поэтому ничего конкретного не могу сказать".
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