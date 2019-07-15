Суд до осени отложил рассмотрение апелляции на приговор по делу Януковича
Длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 13 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко.
"Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику", – сказал Кравченко в комментарии агентству в понедельник.
По его словам, заседание в понедельник как таковое не состоялось.
Кравченко добавил, что столь длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. В частности, еще не назначен запасной судья, а также у судей период отпусков.
Ранее сообщалось, что сообщение Киевского апелляционнного суда о вызове бывшего главы государства как обвиняемого в уголовном производстве №11 кп/824/1356/2019 о государственной измене опубликовано в газете "Урядовий курьер" 22 июня.
Янукович должен был явиться в суд в 11.00 15 июля.
Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд до осени отложил рассмотрение апелляции на приговор по делу Януковича". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕС рассмотрит ядерную сделку с Ираном, а суды Киева – апелляции Януковича и Вышинского: топ-темы дня
В понедельник, 15 июля, внимание СМИ будет приковано к нескольким темам, которые получат свое продолжение