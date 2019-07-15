Суд до осени отложил рассмотрение апелляции на приговор по делу Януковича

Длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами

Фото: president.gov.ua

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 13 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко.

"Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику", – сказал Кравченко в комментарии агентству в понедельник.

По его словам, заседание в понедельник как таковое не состоялось.

Кравченко добавил, что столь длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. В частности, еще не назначен запасной судья, а также у судей период отпусков.

Ранее сообщалось, что сообщение Киевского апелляционнного суда о вызове бывшего главы государства как обвиняемого в уголовном производстве №11 кп/824/1356/2019 о государственной измене опубликовано в газете "Урядовий курьер" 22 июня.

Янукович должен был явиться в суд в 11.00 15 июля.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд до осени отложил рассмотрение апелляции на приговор по делу Януковича". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"