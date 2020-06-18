Суд избирает меру пресечения Порошенко: онлайн трансляция

Бывшему президенту недавно уже сообщили о подозрении

Печерский районный суд Киева сегодня изберет меру пресечения пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко – прокуроры будут просить арест с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

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Заседание запланировано на 15:15, а судьей по делу Порошенко назначен одиозный Сергей Вовк, который вел судебный процесс в отношении Юрия Луценко.

В то же время существует вероятность, что сегодня не изберут меру пресечения экс-президенту. Как сообщили "Радио Свобода" в Офисе генпрокурора, генеральный прокурор Ирина Венедиктова попросила суд перенести заседание.

"Следственный судья должен рассмотреть это ходатайство и принять решение (на когда перенести заседание. – Ред.)", – сказали в ОГП и добавили, что ходатайство связано со смертью отца Петра Порошенко.

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В то же время адвокат Илья Новиков в Facebook написал, что Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Он объяснил, что похороны назначены на пятницу, 19 июня.

Тем временем под Печерским судом на Владимирской, 15 проходит акция в поддержку Порошенко. Установлена сцена, дежурят полиция диалога и Нацгвардия. Ситуация спокойная, организаторы подчеркивают, что не заинтересованы в провокациях.

Как сообщали новости "Сегодня", Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно. Стало известно, в чем подозревают экс-президента.

Видео: ГБР

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