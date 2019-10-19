Суд избрал меру пресечения Гладковскому: детали дела

/ Фото: УНИАН

Суд принял решение взять под стражу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) на два месяца с альтернативой залога в 10 млн грн.

Соответствующее решение огласил судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин.

Олега Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали о взятии Гладковского под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Прокуроры уверены, что только такая сумма в виде залога сможет обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого. Как отметил прокурор Юрий Олефир, эта сумма является такой, которую подозреваемому будет жалко потерять, если он нарушит условия меры пресечения. Также прокурор считает, что все другие меры пресечения или меньшая сумма залога не гарантируют, что Гладковский будет сотрудничать со следствием.

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В свою очередь защитники Гладковского просили суд применить к своему клиенту меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов, а в случае, если суд сочтет, что этого недостаточно, – назначить меньший залог, чем просят прокуроры, в соответствии со ст.185 УПК, то есть около 200 тыс. грн.

Адвокат экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец во время заседания суда по избранию меры пресечения отметил, что последний раз Гладковский выезжал за границу и вернулся в начале октября этого года. Он также добавил, что Гладковский готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать.

"Мы отдадим паспорта, если нужно прямо здесь. Не поедет господин Гладковский без паспортов за границу. И намерения такого у него не было. Он только недавно вернулся из-за границы", – подчеркнул он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что следствие ошиблось в ходатайстве в суд – просит арестовать Гладковского на 3 месяца, а закон допускает лишь на 60 суток.

"Мы выступаем против удовлетворения ходатайства в полном объеме", – заявил адвокат. Он добавил, что Гладковский способен обеспечить надлежащее процессуальное поведение при той мере пресечения, которую предлагает защита – взятие на поруки.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. В то же время в корпорации "Богдан", президентом которой он является, рассказали, куда Гладковский хотел вылететь из Украины.

Напомним, ранее обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Задержание Гладковского

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