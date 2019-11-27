Суд избрал меру пресечения председателю исполкома Радикальной партии Олега Ляшко

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Суд избрал личное обязательство как меру пресечения председателю исполкома Радикальной партии Ляшко – Олегу Аверьянову.

Политика подозревают в тому, будто он пять лет назад угнал автомобиль у бывшей жены. Она фигурирует в деле как потерпевшая и уверяет: бывший муж воспользовался запасным ключом, чтобы украсть машину.

Сам Аверьянов обвинения отвергает. Говорит: машину покупал за собственные средства. И Ляшко, и Аверьянов этот судебный процесс называют политическим заказом.

"Мне очень жаль, что моя бывшая жена участвует в этих политических преследованиях, которые сегодня направлены против команды Радикальной партии Олега Ляшко. Это прямая попытка устранить нас от руководства политической партией", – заявил Олег Аверьянов, председатель исполкома Радикальной партии Ляшко .

"Вы же видите, что происходит. Ежедневно ходим по прокуратурам и по судам. Вот по "формуле Геруса", против которой мы боремся, и фактически это уничтожение отечественной энергетики, сдача Украины в капитуляции России. То газ, электрику закупали, а теперь уже газ, рассказывают, будем в России покупать со скидкой. Это не газ со скидкой покупаем. Это Украину со скидкой продают вместе с украинцами. Поэтому, нет другого варианта, чем бороться", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Напомним, 19 ноября председателю исполнительного комитета Радикальной партии Олега Ляшко – Олегу Аверьянову – вручили уведомление о подозрении. Ему инкриминируют похищение автомобиля, который был его совместной собственностью с женой.

Сам политик уверен – это попытка политического давления, потому что дело открыли еще в 2015-м, и оно – гражданское и сугубо семейное. Мол, на тот момент провели расследование и производство закрыли. Его повторное открытие Аверьянов считает неслучайным.

Поддержать однопартийца приезжал и Олег Ляшко. Политик убежден, что против него и членов его политсилы поднимают волну сфабрикованных дел, чтобы дискредитировать партию перед следующими парламентскими выборами.

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