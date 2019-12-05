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Суд изменил меру пресечения Садовому

5 декабря, 03:07

Садовый должен прибывать к прокурорам и следователям по каждому требованию

Андрей Садовый

Андрей Садовый / Фото: Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу городского головы Львова Андрея Садового на меру пресечения в виде залога в 1 миллион 56 тысяч 550 гривен.

Об этом сообщает телеканал новостей "24".

"Согласно решению коллегии судей, постановление Высшего антикоррупционного суда в отношении залога отменено. Апелляционная палата постановила новое определение. К Садовому применена мера пресечения в виде личного обязательства", – говорится в сообщении.

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Он Садовый должен прибывать к прокурорам и следователям по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями относительно обстоятельств уголовного производства.

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение", – заявил Садовый.

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Фото: facebook.com/lana.zerkal

Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года. Если он не будет их выполнять, к нему могут применить более жесткую меру пресечения.

"Может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера прожиточного минимума до 2 размеров прожиточного минимума — Садовый вынужден будет заплатить штраф от 525 до 4200 гривен. Контроль за выполнением личного обязательства возложена на детективов НАБУ", – сообщают СМИ.

Также Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований САП увеличить залог Андрею Садовому до 50 миллионов гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", подозрение Садовому вручили 21 ноября – следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли к нему в мэрию. Позже в САП сообщили, что о подозрении было сообщено и другим чиновникам Львовского горсовета. В САП рассказали, в чем подозревают Садового и других львовских чиновников.

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Источник: 24tv.ua

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