Суд над Россией за MH17: Украина присоединится к Нидерландам и Австралии

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна присоединиться к инициированному Нидерландами и Австралией процессу по привлечению России к ответственности за крушение малайзийского Boeing-777 авиарейса MH17. Об этом он написал в Facebook.

"Решение Нидерландов и Австралии начать преследование РФ на межгосударственном уровне за сбитие 17 июля 2014 самолета малазийских авиалиний МН17 является чрезвычайно важным шагом на пути обеспечения международно-правовой ответственности России за систематическое нарушение своих международных обязательств", – написал он.

Порошенко отметил, что этот шаг Нидерландов и Австралии дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске за финансирование терроризма.

Глава государства поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения Украины к инициированному Нидерландами и Австралией процессу.

"Призываю весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в сбивании самолета, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН", – добавил президент.

Напомним, сегодня Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в трагедии с MH17. Москву призвали сотрудничать с расследованием. Правительства этих стран инициируют процессы против России в международных юрисдикциях.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

В свою очередь Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17. Хозяин Кремля настаивает, чтобы Москва принимала участие в расследовании.