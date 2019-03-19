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Суд насчет золота скифов: США требуют вернуть артефакты Украине

Сегодня, 19:42

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии обозначил позицию США в споре

Фото: Wikipedia
Суд насчет золота скифов: США требуют вернуть артефакты Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/129/bcc/5c9129bcc2be3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/129/bcc/5c9129bcc2be3.jpg Политика Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии обозначил позицию США в споре

Нидерландам стоит передать Украине коллекцию скифского золота, считает заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Греки в Крыму работали со скифами, чтобы создать изумительные золотые украшения, за которые в настоящее время идет тяжба в голландских судах и которые в конечном счете должны быть возвращены Украине", — заявил он на семинаре "Крым после 5 лет российской оккупации" 19 марта в вашингтонском Институте мира.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которысчие использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Напомним, что сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть "Скифское золото" в Украину. 

Как мы уже писали, в декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. 

Однако музеи аннексированного Россией Крыма подали апелляцию на это решение. Рассмотрение ходатайства началось ранее в этом месяце. Решение апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте" может быть принято за период от двух до шести месяцев.

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Тег Нидерланды, музей, золото, драгоценности, археология, экспонат, Амстердам, голландия, артефакты, аннексия Крыма, скифское золото

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Источник:

ТАСС

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