Суд назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

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Руководительнице одного из департаментов Офиса президента Украины назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначили ношение электронного браслета.

"Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", – сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Вопрос обжалования мер решится после ознакомления с полным текстом решений суда.

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Задержанной сотруднице Офиса Президента Светлане Кондзеле и двум ее сообщникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупном размере по предварительному сговору, а также подстрекательство должностного лица к взяточничеству. Антикоррупционные прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. По данным следствия, Кондзеля требовала 300 тысяч долларов взятки. За эти деньги должна была помочь с назначением на должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее сообщалось, что 12 ноября, сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

А еще немногим ранее, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривен.Речь идет об 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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