Суд не увидел ошибок в приговоре Януковичу
Адвокатам экс-гаранта отказали в удовлетворении заявлений о якобы ошибках и описках
Оболонский суд Киева не усмотрел ошибок в приговоре экс-президенту Виктору Януковичу, который был признан виновным в государственной измене.
Суд отказал адвокатам экс-гаранта.
"Суд не усматривает никаких ошибок или описок в приговоре в отношении Виктора Януковича. Приговор составлен на официальном деловом языке в соответствии с требованиями УПК Украины, а поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано", – заявили в суде.
Отмечается, что защита просила исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации". Также была просьба исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования войск РФ на территории Украины.
Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты – адвокаты обжаловали приговор суда.
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