Суд не увидел ошибок в приговоре Януковичу

Адвокатам экс-гаранта отказали в удовлетворении заявлений о якобы ошибках и описках

Фото: AFP

Суд не увидел ошибок в приговоре Януковичу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab9/26f/5c5ab926f3ea8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab9/26f/5c5ab926f3ea8.jpg 2019-03-20T13:15:46+02:00 Политика Адвокатам экс-гаранта отказали в удовлетворении заявлений о якобы ошибках и описках

Оболонский суд Киева не усмотрел ошибок в приговоре экс-президенту Виктору Януковичу, который был признан виновным в государственной измене.

Суд отказал адвокатам экс-гаранта.

"Суд не усматривает никаких ошибок или описок в приговоре в отношении Виктора Януковича. Приговор составлен на официальном деловом языке в соответствии с требованиями УПК Украины, а поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано", – заявили в суде.

Отмечается, что защита просила исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации". Также была просьба исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования войск РФ на территории Украины.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты – адвокаты обжаловали приговор суда.

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