Суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела Арбузова
Печерский суд дал прокуратуре право заочного расследования делу, однако в суд производство не было передано
Печерский райсуд Киева отменил решение ГПУ о приостановке расследования по делу в отношении бывшего председателя НБУ Сергея Арбузова по подозрению в растрате государственных средств для создания телеканала "БТБ". Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Евгений Пелихос, передает Укринформ.
"Подтверждаю. Было решение суда об отмене приостановления, что означает возобновление производства", - сказал он, отвечая на вопрос, на самом ли деле суд обязал ГПУ возобновить расследование по делу Арбузова.
Пелихос отметил, что указанное дело ГПУ возбудила в мае 2014 года, объявив подозрение Арбузову в незаконном выделении средств для создания телеканала "Банковское телевидение".
Позже, по словам защитника, Печерский суд дал прокуратуре право заочного расследования по этому делу, однако в суд производство не было передано, и 5 октября Генпрокуратура приняла решение о приостановке расследования в связи с розыском подозреваемого.
"Решение о приостановлении было на основе розыска, якобы его (Арбузова – Ред.) ищут. Но есть решение относительно заочного осуждения, и поэтому на основе розыска дело нельзя приостанавливать", - пояснил адвокат.
Ранее сообщалось, что беглый соратник президента Януковича Сергей Арбузов объявился в Москве.
Напомним, беглец Арбузов заявлял, что готов вернуться в Украину и возглавить Кабмин.
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