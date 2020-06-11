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Суд обязал прокуратуру завести дело на нардепа Геруса – СМИ

11 июня, 14:20

Дело на главу парламентского комитета по энергетике обязали открыть по статье о госизмене

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора открыть дело в отношении главы энергетического комитета Верховной Рады, нардепа от Слуги народа Андрея Геруса, пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление суда от 5 июня.

Производство должно быть открыто по статье о госизмене.

Согласно постановлению, 26 мая было подано заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры при принятии поправок" в законы Украины об использовании ядерной энергии и о рынке электроэнергии. Как утверждается, действия Геруса повлекли убытки государству и "другим потребителям".

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Также отмечается, что действия нардепа могли привести к ослаблению обороноспособности и экономической безопасности государства.

Ранее СМИ писали, что НАБУ открыло на Геруса дело по возможным злоупотреблениям.

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энергетика уголовное дело Андрей Герус

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