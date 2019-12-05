Суд обязал силовиков завести дело на Геруса по заявлению Ляшко – СМИ

Нардепа могут обвинить в госизмене и злоупотреблении властью

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Суды обязали Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности открыть уголовное дело против главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса за госизмену и злоупотребление властью.

Так, 3 декабря Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджета и отечественным энергокомпаниям, сообщает "Корреспондент".

"Обязать уполномоченных лиц НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, по заявлению Ляшко Олега Валерьевича, зарегистрированной уполномоченными лицами НАБУ 18 ноября 2019", – говорится в постановлении суда.

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Ранее Шевченковский райсуд Киева обязал Главное следственное управление СБУ возбудить уголовное дело против Геруса по аналогичным обвинениям.

Напомним, Ляшко заявил, что требует от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить уголовное дело против Геруса за госизмену и злоупотребление властью из-за лоббирования им поправки в законодательство, которая позволило возобновить импорт электроэнергии из России.

Из-за этого у Ляшко с Герусом возник конфликт, в результате чего на самого экс-нардепа завели дело за нападение на депутата, но суд не стал его арестовывать.

Накануне Рада приняла законопроект, которым запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

В то же время, в законопроект внесли правку, которая предоставляет Кабмину право временно отменять запрет во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Украины.

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