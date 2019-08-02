Спикера Рады обвинили во вмешательстве в работу избиркома

Андрей Парубий / Фото: AFP

Суд обязал следователей завести дело на Парубия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9 2019-08-02T19:04:57+03:00 Политика Спикера Рады обвинили во вмешательстве в работу избиркома

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное дело из-за возможного вмешательства спикера Верховной Рады Андрея Парубия, с которым произошел конфуз на парламентских выборах, в работу избирательной комиссии.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы в ответ на жалобу. Имя ее автора не указано.

Якобы заявитель еще 5 июля обратился к ГБР и в письменном виде попросил расследовать совершение председателем парламента уголовного преступления по ч.4 ст.157 ("Использование служебного положения с целью повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии по референдуму").

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Однако в ГБР уголовное производство не зарегистрировали. Поэтому заявитель обратился в суд, который 22 июля рассмотрел жалобу и удовлетворил жалобу заявителя.

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"Обязать следователя Государственного бюро расследований Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном уголовном правонарушении согласно заявлению Лица_1 от 04.07.2019, полученного 08.07.2019, и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований", – гласит текст постановления следственного судьи Виталия Циктича, которое было опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений.

Как отмечается, данное определение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Андрей Парубий раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад на День независимости страны, призвав ветеранов войны на Донбассе устроить шествие на Крещатике.

Мы также писали о попытке отправить спикера Рады в отставку, которую предприняли некоторые депутаты предыдущего созыва во главе с Валерий Писаренко, начав сбор подписей.

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