Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Суд обязал следователей завести дело на Парубия

Сегодня, 19:04

Спикера Рады обвинили во вмешательстве в работу избиркома

Андрей Парубий

Андрей Парубий / Фото: AFP

Суд обязал следователей завести дело на Парубия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9 Политика Спикера Рады обвинили во вмешательстве в работу избиркома

Киевский суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное дело из-за возможного вмешательства  спикера Верховной Рады Андрея Парубия, с которым произошел конфуз на парламентских выборах, в работу избирательной комиссии.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд столицы в ответ на жалобу. Имя ее автора не указано.

Якобы заявитель еще 5 июля обратился к ГБР и в письменном виде попросил расследовать совершение председателем парламента уголовного преступления по ч.4 ст.157 ("Использование служебного положения с целью повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии по референдуму").

Реклама

Однако в ГБР уголовное производство не зарегистрировали. Поэтому заявитель обратился в суд, который 22 июля рассмотрел жалобу и удовлетворил жалобу заявителя.

В тренде
Российскому певцу Егору Криду запретили въезд в Украину
Егор Крид

"Обязать следователя Государственного бюро расследований Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном уголовном правонарушении согласно заявлению Лица_1 от 04.07.2019, полученного 08.07.2019, и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований", – гласит текст постановления следственного судьи Виталия Циктича, которое было опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений.

Как отмечается, данное определение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Андрей Парубий раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад на День независимости страны, призвав ветеранов войны на Донбассе устроить шествие на Крещатике.

Мы также писали о попытке отправить спикера Рады в отставку, которую предприняли некоторые депутаты предыдущего созыва во главе с Валерий Писаренко, начав сбор подписей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

суд уголовное дело Парубий превышение полномочий избирательная комиссия

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ
Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и попросил вернуть долг
Зеленский позвонил Кличко из Днепра и попросил вернуть долг
Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад
Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад
Зеленский предоставил гражданство монахине из Индии
Зеленский предоставил гражданство монахине из Индии
Как школьникам ездить в транспорте по льготам
Как школьникам ездить в транспорте по льготам

Популярные статьи

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году
Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 годуПолитика
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИПолитика
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министрыПолитика
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президента
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президентаПолитика
Стало известно, какую должность может занять Богдан
Стало известно, какую должность может занять БогданПолитика

Новости партнеров

A Hurricane Can Be As Powerful As 10 Atomic Bombs
A Hurricane Can Be As Powerful As 10 Atomic Bombs
World's Most Stunning Ceiling Designs Ever
World's Most Stunning Ceiling Designs Ever
11 Items You've Been Using Wrong Your Whole Life
11 Items You've Been Using Wrong Your Whole Life
20 Historical Things You Won't Believe Actually Happened
20 Historical Things You Won't Believe Actually Happened
If You Could Go Back In Time, What 3 Things Would You Pack?
If You Could Go Back In Time, What 3 Things Would You Pack?