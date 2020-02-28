Суд обязал закрыть дело: Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятого президента Украины (2014-2019 гг.), лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко не пришлось доставлять на допрос силой. Политик сам пришел в Государственное бюро расследований, но с группой поддержки.

Под ГБР пришли десятки людей с плакатами в поддержку Порошенко, а также несколько депутатов из его политической силы. В то же время сам политик заявил, что суд обязал следователя закрыть уголовное производство, по которому он сегодня вызван на допрос.

"Мы с адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. Судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому я сегодня приглашен на допрос. Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть вопрос о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", – сказал Порошенко у входа в ГБР. В тренде Оккупация Россией Крыма: в Минюсте Украины указали на важную проблему

Речь идет об уголовном производстве, в котором Порошенко выступает в качестве свидетеля, относительно возможного совершения неустановленными должностными лицами из числа руководителей органов государственной власти служебной халатности и злоупотребления служебным положением при назначении главы Службы внешней разведки, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз политик был в ГБР 24 января. Порошенко был на допросе три часа и назвал эти следственные действия спектаклем. Он также жаловался, что из-за вызова на допрос не смог уехать в деловую поездку за границу.

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