Суд огласил Омеляну обвинение

Следующее заседание запланировано на 23 августа

Владимир Омелян. Фото: Александр Яремчук

Во вторник, 28 мая, в Киеве в Соломенском суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Владимира Омеляна относительно декларирования недостоверной информации, где был объявлен обвинительный акт. Об этом передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что на заседании, которое состоялось 27 мая, прокурор САП объявил обвинительный акт, а судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Известно, что следующее заседание запланировано на 23 августа.

Напомним, 13 сентября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. При этом Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать имущество Омеляна.

Сам Омелян считает, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. Министр также уверял, что судебное разбирательство не станет поводом для отставки.

Кроме того, 3 апреля, Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.

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